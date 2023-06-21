Darp edilen gazeteci Aygül saldırının yeni görüntüsünü paylaştı

AKP'li Tatvan Belediye Başkanı Emin Geylani'nin silahlı iki korumasının saldırısında yaralanan gazeteci Sinan Aygül, olayın farklı açıdan çekilmiş yeni güvenlik kamerası kaydını yayınladı.

Görüntüyü sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşan Aygül, "Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin yeğeni ve boksör koruması Yücel Baysalin kafama demir levyeyle öldürme kastıyla vuruyor" diye yazdı.

Sinan Aygül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bana yönelik alçakça saldırıyı farklı açıdan gösteren yeni görüntülere ulaştım. Arabama doğru yürürken arkadan saldıran Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin yeğeni ve boksör koruması Yücel Baysalin kafama demir levyeyle öldürme kastıyla vuruyor. Takip edildiğimden habersiz bir şekilde, rahatsız olduğum için arabaya tutunarak ancak yürüyebiliyorken arkamdan kafama aldığım sert darbeyle dengemi kaybettim, sonrasında yaşananlar önceden paylaştığım görüntülerde görülüyor."