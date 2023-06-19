AKP'li başkanın korumalarının darp ettiği gazeteci Aygül duyurdu: 'Peşkeş ihalesi iptal edildi'

AKP'li Tatvan Belediyesi'ne ait varlıkların satışını haberleştirmesinin ardından belediye başkanının korumaları tarafından darp edilen Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, söz konusu satışa ilişkin ihalelerden birinin iptal edildiğini duyurdu.

Belediyenin geri adım attığını belirten Aygül, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ''Hadsiz bir haraminin rant çetelerine peşkeş çekmeye çalıştığı kamu malının satışı ihalesi bugün iptal edildi. Bugüne kadar susturamadınız, bugünden sonra da susturabilmek ve artık susturmaya çalışmak bile haddinize değil'' ifadelerini kullandı.

Aygül’e saldıran iki kişi, “silahla kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

AKP'li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani saldırıya dahli olmadığını iddia ederek istifa çağrılarına "görevimin başındayım" diye yanıt vermişti.