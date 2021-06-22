Darıca ve Tekirdağ'da müsilaj nedeniyle denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Cevher Dudayev Sahili’nde müsilaj nedeniyle denize girmek yasaklandı.

DHA'da yer alan habere göre, İzmit Körfezi’nde müsilaj etkili olurken, Darıca sahillerinde, yapılan temizlik çalışmalarına rağmen yeniden müsilaj ortaya çıktı.

Darıca’da Cevher Dudayev Parkı’nın bulunduğu sahil kesiminde denize girilmemesi için tabelalar koyuldu.

Darıca Bayramoğlu sahilinde ise sudan numuneler alındığı, çıkacak sonuçlara göre karar verileceği belirtildi.

Tekirdağ'da da yasak

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı da il genelinde bulunan mavi bayraklı plajdaki faaliyetlerini müsilaj nedeniyle halkın sağlığını gerekçe göstererek durdurdu.

Şarköy ilçesinde bulunan mavi bayraklı 6 plaja belediye tarafından uyarı levhaları asıldı.