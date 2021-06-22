Gelibolu Triatlonu müsilaj nedeniyle iptal edildi

Türkiye Triatlon Federasyonu deniz dibinde yoğunlaşan müsilaj (deniz salyası) tespiti üzerine bölgede inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gelibolu Triatlonu, Marmara denizini etkisi altına alan müsilaj yoğunluğunun özellikle yarışmanın yapılacağı sahilde sporcu sağlığına tehdit oluşturacak oranda artması nedeniyle iptal edilmiştir. Yarışma için kayıt yaptıran sporculara ödemeleri hafta içi iade edilecektir'' denildi.

Müsilaj Çanakkale Boğazı'nda bir süredir yoğun bir şekilde görülmeye başlamış, Bozcaada kıyılarına kadar ulaşmıştı.