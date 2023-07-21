Dardanel'den Koç'un şirketi için teklif

Ton balığı üreticisi Dardanel, Koç Holding’in köklü markası Tat Gıda’nın satın alınması için resmen teklifte bulunulduğunu duyurdu.

Halk TV'nin haberine göre; Borsa İstanbul’da işlem gören Dardanel Önentaş Gıda AŞ, dün akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) önemli bir açıklama gönderdi.

Dardanel’in KAP açıklamasında şöyle denildi:

"Şirketimizin 20. 07. 2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Tat Gıda San AŞ'nin hakim paylarının (yüzde 53 oranındaki paylar) satın alınması konusunda, şirketimizin hakim paylarının sahibi olan Niyazi Önen Holding AŞ'nin çatısı altında sahibi bulunduğumuz Dardanel Greece S.A. firmamız ile beraber (3 firma) ortak olarak ‘Pay Satın Alma’ teklifinde bulunulmasına karar verilmiştir.”

Kayıtlı sermayesi 136 milyon TL

Tat Gıda, Koç Holding’in de kurucusu olan Vehbi Koç tarafından 1967 yılında kuruldu. Borsa İstanbul’da da işlem gören Tat Gıda, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alıyor. Koç Holding, kayıtlı sermayesi 136 milyon TL olan Tat'ın satışı için geçen mayıs ayında bir şirketi yetkilendirmişti.

Tat Gıda’nın hâkim hissedarı olmaya hazırlanan Dardanel ise Yunanistan’da, rakibi konumundaki bir şirketi de satın almıştı.