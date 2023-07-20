Ali Koç'tan Kulüpler Birliği açıklaması: 'Bir sene daha devam edeceğim'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevine 1 yıl daha devam edeceğini bildirdi.

DHA'nın haberine göre; Kulüpler Birliği'nde yapılan toplantının ardından konuşan Koç, gündemin genel kurul olduğunu söyledi.

Koç, başkanlık görevine 1 yıl daha devam edeceğini belirttiği açıklamasında şunları kaydetti:

“Çünkü fikstür çekimi olduğu gün diğer konuları federasyonla yaptığımız toplantıda görüşmüştük. Kulüpler Birliği’nin teveccühü olarak ben 1 yıl daha devam edeceğim. Yönetim kurulumuzu, görev bölümünü önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Biliyorsunuz sayın Büyükekşi ve yönetim kurulunun futbolda yapısal dönüşümü yapmak için kafalarında bir sürü plan, program var.''

Yabancı oyuncu kuralı

Koç, yabancı kuralının nasıl olacağıyla ilgili ise, “Bu 9+2 nasıl gündemde geldi biz de tam anlamış değiliz. 8+3 konuştuğumuz gibi devam ediyor. Bu sene başaramadığımız konulardan bir tanesi hedefimiz geçen sezonun devre arasına kadar 5 yıllık planı belirleyip, altına imza atıp ondan sonra kış penceresinde başlamak üzere önümüzdeki 5 yıllık transfer çalışmalarını belirlenen yabancı oyuncu kuralına göre yapmaktı, olmadı. Şimdi bizim federasyondan en büyük ricamız bu Aralık ayına kadar yabancı kuralının belirlenip, bir daha konuşmamak üzere 5 yıllık rafa kalkması. Ama şu an bizim aramızda veya benim bulunduğum bir ortamda 9+2 mi olsun, 8+3 mü olsun kuralı yok.''