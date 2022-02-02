Danıştay’dan yaban keçisi avı ihalesine iptal kararı

Mersin Barosu, "hayvanın zevke ve cinayete konu edilmesinin hukuka aykırı olduğu, cinayetin spor olarak kabulünün mümkün olmadığı, hayvanların yaşam hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Mersin bölgesindeki 39 yaban keçisinin avlanmasına ilişkin ihaleye iznine 28 Mayıs 2021 tarihinde iptal davası açmıştı.
Mersin Nöbetçi İdare Mahkemesi davayı reddetti. Karar temyiz edilince dosyayı inceleyen Danıştay 13. Daire, yerel mahkemenin kararını bozarak ihaleyi iptal etti.
ANKA'nın haberine göre Danıştay 13. Daire kararla ilgili oybirliğiyle iptal kararı aldı. Kararın gerekçesi şöyle: