Danıştay'dan karar: Zeytinlikleri yok edecek düzenlemenin yürütmesini durdurdu

İYİP Muğla Milletvekili Metin Ergun yazılı açıklama yaparak zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açan yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da açtığı davada ilişkin bilgi verdi.

Ergun davaya bakan Danıştay 8. Daire’nin 13 Eylül 2022 tarihinde verdiği kararla söz konusu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına hükmettiğini duyurdu. Ergun açıklamasında şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi, 1 Mart tarihinde Resmi Gazete’de bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Ne hazindir ki bu değişiklik, hukuka aykırı bir şekilde yapıldı. Bu yönetmelik değişikliği yapılırken Anayasa, Maden Kanunu ve zeytincilik faaliyetlerini koruyan ve düzenleyen 3573 sayılı Kanun yok sayıldı. Yani Anayasa’nın ve kanunların koruması altında olan zeytinlikler, yönetmelik değişikliğiyle ranta ve talana açıldı. Dolayısıyla kanunun ‘3 kilometre dahi yaklaşamazsın’ dediği zeytinlikler, büyük bir tehdit altına girdi. İktidar ise bu rant ve talan girişimini ‘kamu yararı var’ diyerek meşrulaştırmaya çalıştı. Halbuki bu yönetmelik değişikliğinde hiçbir kamu yararı yoktu. Tam tersine bu değişiklik, kamu yararından ziyade rantı ve talanı amaçlayan bir düzenleme mahiyetindeydi.

Bu düzenlemeyle fosil yakıtlara dayalı verimsiz enerji santralleri yaşatılmaya çalışılacak ve daha fazla hava kirliliği oluşmasının önü açılacaktı. ‘Söktüğümüz zeytinleri tekrar eski yerine dikeceğiz’ veya ‘ne kadar sökersek aynı sayıda zeytin ağacı dikeceğiz’ denilerek büyük bir çevre katliamı yapılacaktı. Kısacası iktidar, kanunen koruması gereken alanları yandaş şirketler için rant ve talana açacaktı.

Dava dilekçemizde, bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep etmiştik. Danıştay 8. Daire, açtığımız davada, 13 Eylül 2022 tarihli kararıyla söz konusu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına hükmetmiş ve karar metninde bu yönetmelik değişikliğinin kanuna aykırı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, zeytinlik sahalarıyla ilgili yalnızca kanunla düzenleme yapılabileceği gerekçesiyle Bakanlığın bu konuda yönetmelik çıkarma yetkisinin bulunmadığını vurgulamıştır. Danıştay üyelerimizi vermiş oldukları bu karardan dolayı kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu karar, ülkemizde yargıya duyulan güvenin son derece düşük seyrettiği ve vatandaşlarımızın adeta adalete susadığı bu dönemde yüreklere su serpmiştir. Bu kararla ülkemizin en önemli doğal zenginliklerinden birisi olan ve binlerce yıl yaşayan zeytin ağaçlarının ve zeytinliklerin talan edilmesi önlenmiştir. Alınan bu kararın, hukukun her alanında bundan sonrası için örnek teşkil etmesini diliyorum." (ANKA)

Danıştay zeytinliklerin talanına karşı TKP'nin açtığı davayı reddetmişti.