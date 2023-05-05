Danıştay Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi projesinin ihalesini bozdu

"Millet Bahçesi"ne dönüştürülmesi için pisti kırılan Atatürk Havalimanı’yla ilgili ihalenin iptali istemiyle açılan davada Danıştay, yerel mahkemenin ihalenin hukuka uygun olduğuna dair kararını bozdu.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Atatürk Havalimanı’na yapılmak istenen projenin ihalesinin iptali için İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Mahkeme, Kasım 2022’deki kararında, ihaleyi hukuka uygun bulmuştu. Hiçbir bilirkişi incelemesine veya bilimsel rapora dayanmayan kararda, ‘inşaat alanında konvansiyonel kalıp sistemi kullanıldığından, sosyal donatı inşaatları, genel altyapı, peyzaj düzenlemesi ve rekreasyon alanı yapımı işlerini kapsadığından işin yapım tekniği açısından özellik arz ettiği’ belirtilmişti.

Diken'den Canan Coşkun'un haberine göre, Danıştay 13’üncü Dairesi, 4 Nisan’daki hükmüyle mahkemenin kararını ‘usulen’ bozdu. Daire, dava konusu işlemleri yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Ankara’da bulunması sebebiyle yargı yetkisinin Ankara İdare Mahkemesi’nde olduğunu belirtti ve dosya bu mahkemeye yollandı.

Hukuki süreç devam etse de Atatürk Havalimanı arazisindeki inşaat tam gaz devam ediyor.