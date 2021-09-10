Danimarka tüm Covid-19 kısıtlamalarını kaldırdı

Danimarka bugün itibariyle tüm Covid-19 kısıtlamalarını kaldırdı.

12 yaş üstü nüfusun yüzde 80'inden fazlası iki doz aşısını olan Danimarka tüm kısıtlamaları kaldıran ilk AB ülkesi oldu.

Ülkede bugünden itibaren gece kulüplerine girişlerde de Covid-19 dijital geçiş belgesi istenmeyecek.

Danimarka aşılama oranının yüzde 80'i bulması sonrası 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Covid-19'u artık "toplumsal olarak kritik" bir hastalık olarak görmediğini duyurmuş ve 10 Eylül geceyarısı itibariyle tüm kısıtlamaları kaldıracağını açıklamıştı.

Ülkede 14 Ağustos'ta toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılmış, 1 Eylül'de gece kulüpleri yeniden açılmış ve kamusal alanlarda toplanmalara getirilen kısıtlamalar ile restoranlar, spor salonları gibi kapalı mekanlarda geçiş kartı gösterme zorunluluğu kaldırılmıştı.

Öte yandan halen havaalanlarında maske takma zorunluluğu yürürlükte ve insanların sağlık kuruluşlarına gittiklerinde maske takmaları tavsiye ediliyor. Fiziki mesafe de tavsiye edilenler arasında. Danimarka vatandaşı olmayanların sınırdan girişinde ise sıkı tedbirler uygulanmaya devam edecek.