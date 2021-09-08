Danimarka, sosyal yardım alan göçmenlere çalışma zorunluluğu getiriyor

Danimarka hükümeti, ülkede sosyal yardım alan göçmenlere haftada 37 saat çalışma zorunluluğu getirileceğini açıkladı.

Ülkeye sığınmacı başvurularını "sıfırlama" hedefi koyan hükümet, çalışma zorunluluğunun göçmenlerin "topluma entegre olması" amacıyla getirildiğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "İnsanların katkı sunacağı ve faydalı olacağı göreve sahip olduğu yeni bir çalışma mantığı getirmek istiyoruz. Ayrıca göçmenler, düzenli bir iş bulamamaları durumunda harçlıkları için çalışabilir. Uzun yıllar boyunca göçmenlerden bir şey istemeyerek birçok insana kötülük ettik" dedi.

Hükümetin, yerel hükümet ofisleri aracılığıyla 20 bin göçmene iş bulmayı hedeflediği belirtiliyor.

Çalışma Bakanı Peter Hummelgaard da, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Göçmenlerin işi, sahilde sigara izmariti veya plastik toplamak olabilir. Bir şirket içerisinde bazı görevlerin yapılmasına da yardımcı olabilirler. Bizim için en önemli olan şey, insanların evlerinden çıkması" diye konuştu.