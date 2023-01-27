Danimarka Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Danimarka'da bugün "Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verildiğinin öğrenildiği" kaydedildi.

Bunun üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrıldığı belirtilen açıklamada, "Büyükelçi’ye, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığımız ve Danimarka’nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilmiş, söz konusu eyleme izin verilmemesini beklediğimiz vurgulanmıştır" denildi.