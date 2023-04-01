'Danimarka, Almanya ve İsveç Kuzey Akım soruşturmasında işbirliği yapmaya başladı'

Almanya merkezli Welt am Sonntag gazetesinin güvenlik alanındaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında meydana gelen patlamalarla ilgili soruşturma kapsamında Alman müfettişler ile yabancı meslektaşları arasındaki bilgi alışverişi son zamanlarda yoğunlaştı.

Sputnik'te yer alan habere göre, ilk başlarda üç ülke, patlamaları ortak bir ekip kurarak soruşturmak istiyordu ancak daha sonra önce İsveç ardından da Danimarka, ‘gizlilik kaygıları ile’ gruptan çekildi. Gazeteye konuşan Alman müfettiş, “Bu ülkelerle işbirliği artık çok daha iyi hale geldi” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti. Almanya, İsveç ve Danimarka makamları olayla ilgili ortak soruşturma yürütüyor. Rus makamları ise patlamayı uluslararası terör eylemi olarak tanımladı. Daha önce ABD merkezli New York Times gazetesi, istihbarat verilerine atıfla patlamaların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti. Ukrayna makamları ise patlamalarla alakası olduğunu reddediyor.