Daha önce sopayla saldıran kişiden Cemil Kılıç'a saldırı: 'Kendimi güvende hissetmiyorum'

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, yaşadığı binanın girişinde kendisine Mart ayında sopayla saldıran kişiyle karşılaştığını ve şikayetçi olduğunu duyurdu.

Mart ayında evinin önünde saldırıya uğrayan Cemil Kılıç, daha sonra yaptığı açıklamada 2019 yılından bu yana tehdit edildiğini duyurmuştu. Kılıç'a evinin önünde saldıran şahıslar ise gözaltına alındıktan bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kılıç, saldırganın kendisine hakaret ettiğini söyledi. Kılıç ayrıca kendisini konutunda güvende hissetmediği ifade etti.

Cemil Kılıç sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yarım saat kadar önce katıldığım panelden sonra evime döndüm. Bina girişinde birkaç ay önce bana saldıran şahıslardan biri duruyordu. Ben başta tanıyamadım. Danışmaya selam verdim. Ama o şahıs danışma görevlisinden önce aleyküm selam deyip bana ben ..... kişiyim dedi. Ardından türlü hakaretler etmeye kalkıştı. Tartışmaya başladık. Görevli ayırdı. Az daha yine saldırıya uğrayacaktım. Polisi aradım, yarın ilgileneceklerini söyledi. Konutumda kendimi güvende hissetmiyorum. Kamuoyunun bilgisine. Karakola gidip şikayetçi oldum. Polis şahsın göz altına alındığını söyledi."