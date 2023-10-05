ÇYDD gerici kuşatmaya karşı 'Laik Eğitim Paneli' düzenliyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), “değerler eğitimi” adı altında öğrencilere vaiz, Kuran kursu hocaları gibi din görevlilerinin "eğitim" vermesini öngören ÇEDES Projesi başta olmak üzere eğitimde laikliğe saldırının giderek artmasına karşı; bu adımların nedenleri, yerel ve uluslararası karşılaştırması ve olası çözümlerini tartışmak için İstanbul'da "Laik Eğitim" paneli düzenliyor.

10 Ekim Salı günü, Beyoğlu Metro Han’da saat 18.00'de düzenlenecek panele yazar Ayşe Kulin, gazeteci Mustafa Kemal Erdemol ve akademisyen-yazar Nevzat Evrim Önal da konuşmacı olarak katılacak.

ÇYDD Beyoğlu Şube Başkanı Kaan Erdemir’in konuşmasıyla başlayacak olan panel, ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel’in katılımıyla devam edecek. Beyoğlu Şubesi öğrencileri tarafından Finlandiya, Fransa ve İngiltere örnekleri üzerinden karşılaştırmalı olarak "Ülkelerin Eğitime Bakışı" sunumu yapılacak.

Ayşe Kulin, “Cumhuriyetçi Eğitimde Kadın” temasıyla konuşmasını yapacak. "Eğitimde Dinselleşmenin Siyasal Boyutu" konusunu ise, gazeteci ve yazar Mustafa Kemal Erdemol anlatacak.

Panel, akademisyen ve yazar Nevzat Evrim Önal’ın “Türkiye’de Laik Eğitimin Tarihi” konuşmasıyla son bulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı; “öğrencilerin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseten, koruyan ve geliştiren fertler olmaları” amacıyla Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Protokolü hazırlamıştı. Cumhuriyetin değerlerine ve laiklik ilkesine açıktan saldırı anlamına gelen bu protokol kapsamında vaiz, Kuran kursu hocaları gibi din görevlilerinin “manevi danışman” olarak MEB okullarındaki öğrencilere “değerler eğitimi” adı altında konuşmalar yapmak üzere görevlendirilmesinin yolu açılmıştı.