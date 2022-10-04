Cüneyt Özdemir'den Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' tepkisi

Youtube üzerinden haber programları yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtü' açıklamasını eleştirdi.

"Enflasyonun %186 açıklandığı gün, tüm anketlerde Türkiye'nin bir numaralı sorununun ekonomi gözüktüğü bugün, ekonomik krizin milletin anası ağlattığı şu gün aniden başörtüyü gündeme getirmek... Gerçeklerden kopmak, sürreal gündemlerde kaybolmak. Beceremeyecekler hissi, ağırlığı" diyen Özdemir, "Tarım bitmiş, çiftçinin anası ağlamış. Barınma tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin bir numaralı sorunu. Herkes borç batağında. Enflasyon tam bir canavar artık! Tüm anketler milletin bir numaralı sorunu bunları söylüyor ve 6'lı masa harikalar ya da hayaller diyarında savruluyor..." ifadesini kullandı.