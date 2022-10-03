CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de…" ifadeleriyle duyurduğu videoyu sosyal medya üzerinden yayımladı.

"Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek, bu yaraları kapatmaya kararlıyım. Bu yaralardan biri de baş örtüsü mevzusu" diyen Kılıçdaroğlu, "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Yarın itibariyle bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Biliyorsunuz uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve artık geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok açık yaralar var ve bu yaralar hep bizi geçmişe tutsak ediyor. İktidar olduğumuzda atacağımız adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum. Helalleşme aslında tam olarak bu. Halkımız birbirine düşürülmekten yorgun düştü. Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar, kamplaştırdılar adeta düşmanlaştırdılar. Oysa devlet yaraları kapatacak ki millet olarak dünya ile rekabete odaklanalım. Büyüyelim, gelişelim. Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek. Her adım huzurlu, refah içinde büyüyen bir Türkiye demek. Onun için ben ucu nereye varırsa varsın bu yaraları kapatmaya kararlıyım.

Biliyorsunuz geçen hafta yol arkadaşlarıma 'Yanımda mısınız' diye sordum. Çünkü bu yaraları kapatmak cesaret istiyor, cüret istiyor, gönül istiyor, gözü peklik istiyor. Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla boğuşmasın, daha fazla enerji kaybetmesin, kimsenin kalbi kırılmasın, kimsenin gönlünde yara açılmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor. Özetle bu yol yürek istiyor, yürek. Siyaseten büyük yürek istiyor.

'Kadınların giyimini siyasetin tekelinden çıkartıyoruz'

Bu yaralardan biri de baş örtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte ama değişmeyi, öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeleri içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız, bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız.

Yarın itibariyle bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız. Cumhuriyet Halk Partisi grubu eksiksiz, amasız, fakatsız, yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır. Saray'ın da samimiyet turnusolu bu. Bakalım onların tutumu ne olacak? Türkiye'nin yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle. Türkiye'nin çok kanayan yaralarını kapatma konusunda da biz daha cesur olacağız. Bundan en ufak bir şüphem yok. Ve sevgili halkım bu zor ama zor olduğu kadar da hakiki olan yolculukta sizi de yanımda görmek istiyorum."