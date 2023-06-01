Cumhuriyet'ten 'arşivini sattı' iddialarına yanıt: 'Usulsüzlük söz konusu değil'

Cumhuriyet Gazetesi'nin, arşivinin 'izinsiz' satıldığı gerekçesiyle eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın'ın aralarında bulunduğu birçok kişi hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu öne sürülmüştü.

Cumhuriyet'ten yapılan açıklamada hukuki girişim başlatıldığı yönündeki iddialar reddedildi.

Gazete arşivinin geçen yıl kimliği belirsiz kişilerce çalındığı ve NFT olarak ICRYPEX adlı kripto para şirketine satıldığı iddia edilmişti.

Gazeteden yapılan açıklamada "Cumhuriyet ile ICRYPEX şirketi arasında 2022 yılında Cumhuriyet gazetesi arşivinin kullanımı ile ilgili kimi görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler gerekli hukuki sözleşme yapılmadan sonlandırılmıştır. İmzalanmış bir sözleşme ve taraflar adına bir usulsüzlük söz konusu değildir" denildi.

Ayrıca, kurum tarafından yapılan herhangi bir suç duyurusu başvurusunun olmadığı belirtildi.