Cumhuriyet'ten açıklama: Savcılığa yapılan iki başvuruda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi

Cumhuriyet gazetesindeki tartışmalar ve iddialara ilişkin gazeteden yeni bir açıklama yapıldı.

"Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama" başlığıyla gazetenin internet sitesinden yayımlanan açıklamada "Cumhuriyet gazetesine yönelik olarak savcılığa yapılan iki başvuru İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sonuçlandırılmış ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birinci konu Cumhuriyet gazetesi yönetici ve çalışanlarına yönelik, Cumhuriyet Vakfı ve gazetemizi çıkaran şirketin herhangi bir kararı olmadan e-ticaret yasasının çıkmaması yönünde para karşılığı yayın yapıldığına ilişkin iddialarla yapılan başvuru üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'kovuşturmaya yer olmadığı'na karar vermiştir.

Yine Cumhuriyet Vakfı ve gazeteyi yayımlayan şirketin herhangi bir kararı olmadan, Cumhuriyet gazetesi arşivinin satıldığı ve dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuru sonunda, savcılık dolandırıcılıktan söz edilmeyeceğine karar vermiştir."