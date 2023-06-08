Cumhuriyet'te kriz ve karşılıklı açıklamalar sürüyor

Geçtiğimiz haftalarda gazetenin arşivinin usulsüz bir şekilde kripto para şirketine satıldığı iddialarının ardından Cumhuriyet gazetesi dün de "para karşılığı manipülatif haber yapma suçlaması"yla karşı karşıya gelmişti.

Cumhuriyet Gazetesi Vakfı adına yapılan suç duyurusunda, gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok hakkında, bir e-ticaret firmasından Ocak 2023’te yürürlüğe giren e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuş, suç duyurusu, İstanbul Başsavcılığı tarafından 2023/122759 esas numarasıyla işleme alınmıştı.

Suç duyurusu dilekçesinde, kayıt dışı paranın iki büyük çikolata kutusu içerisinde teslim edildiği ve vakıf başkanının da süreçten haberinin olduğu öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Cumhuriyet gazetesi adına yapılan açıklamada "Olay birtakım bahaneler yaratılarak Cumhuriyet gazetesini ele geçirmenin yeni bir örneğidir. Cumhuriyet gazetesi içeriden saldırı altındadır” ifadeleri kullanılarak "Konuya methaldar olanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır” denilmişti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhuriyet gazetesi çalışanları imzalı bir metin yayımlandı, iddiaların doğru olduğu öne sürüldü. Cumhuriyet Gazetesi Emekçileri imzasıyla yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'in hiçbir emekçisi bu utanç eylemine tepkisiz kalmamıştır. Yüz kızartıcı gelişme, tüm çalışanlardan özenle saklanmıştır. Bizler de diğer herkes gibi internet sitelerinde çıkan haberlerden öğrendik. Onurlu gazetecilik yapmak için varını yoğunu ortaya koyan bizler, bu aşağılık eylemi şiddetle reddediyoruz, kınıyoruz" denildi.