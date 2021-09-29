Cumhuriyet'te yedi gazeteci işten çıkarıldı

Cumhuriyet'te 7 gazetecinin işine son verildiği öğrenildi. Çalışanlara, "işin ve işletmenin gereklerinden kaynaklanan nedenler"le işlerine son verildiği tebliğ edildi.

Medya Radar'ın haberine göre işten çıkartılan 7 isimden 5'inin isimleri ve görev yerleri şöyle: Gazetede kadın haberleri yapan Kübra Köklü, daha önce internet servisinde görev yapan ardından son 4 aydır ise Ekonomi Servisi'nde çalışan Esra Aluş, İnternet Servisi'nde çalışan Altan Yağcı, İlker Güneş Doğan, Dilek Kılıç.

İşten çıkarılan gazetecilerden Esra Aluş yaptığı paylaşımda, "2017 Ocak ayından bu yana çalıştığım Cumhuriyet Gazetesi’nden ekonomik nedenlerle çıkarıldım. Son 2 gündür manşette haberimin olması gururunu yaşıyorum. Haberim için bana destek olan herkese buradan çok teşekkür ederim" diye yazdı.