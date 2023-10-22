Cumhuriyetin yüzüncü yıl etkinliği için yurttaşlar İzmir'de toplanıyor

Bir asır önce, Türkiye’de cumhuriyet kuruldu. O günlerde kimse, cumhuriyetin yüzüncü yılının böyle geçeceğini tahmin dahi edemezdi.

Yüzüncü yıl, neredeyse kimsenin hakkıyla gündeminde değil. Herkes, “yüzüncü yıl” dense de, ortada bir süreklilik olmadığını hissettirircesine hareket ediyor.

Resmi kutlamaların akıbeti, bir hafta kalmasına rağmen doğru düzgün belli değil. İletişim Başkanlığı’nın sitesinde, tam “22 bin 554 kutlama projesi” listelendi. Ay yıldızlı kurabiye ikramı, hutbe ve tefsirlerden tutun, sırf sayıyı yükseltmek için “klor alım işi”, “Sultanahmet Köftecisi’yle röportaj” gibi şeyler sıralanıyor.

Cumhuriyetin kurucu partisi, CHP, kendi iç çekişmeleriyle meşgul. Düne kadar partiyi elbirliğiyle sağa çeken iki ana rakip grup, şu aralar delegelerden oy almak için “solcu görünmek”le meşgul.

TKP'liler Türkiye’nin dört bir yanından yola çıktı

Cumhuriyetin yüzüncü yılı için programını haftalar öncesinden açıklayan partiyse, “yeni bir cumhuriyet” diyen Türkiye Komünist Partisi (TKP) oldu. TKP’nin bugün saat 19:00’da İzmir Bornova’daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda yapacağı etkinlik için Türkiye’nin dört bir yanından insanlar yola çıktılar.

İstanbul Dudullu’daki İşçi Evi’nden Şengül ve İrem, etkinliğe katılmak üzere yola çıktılar. İrem, “Cumhuriyet biz kadınlar için aydınlanmadır, umuttur, eşitliktir” diyor. Şengül, sadece birçok ilden dostlarla değil, dünyanın farklı ülkelerinden komünistlerle de buluşacakları için gururlu olduklarını belirtiyor.

Dünya Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı, Cuma günü TKP’nin ev sahipliğinde İzmir’de başladı ve bugün sona erdi. Dünyanın birçok yerinden gelip İzmir’de bulunan çok sayıda komünist de akşamki etkinliği takip edecek.

'Cumhuriyetin ilanı, halk için her şeyden önce kulluktan kurtulma'

TKP Merkez Komite üyesi ve İzmir İl Başkanı Savaş Sarı, İzmir’in onlarca ilçesinden de etkinliğe katılımı organize ettiklerini belirtiyor. “Cumhuriyetin ilanı, halk için her şeyden önce kulluktan kurtulma, yurttaş olma doğrultusunda atılmış kocaman bir adımdı” diyor Sarı ve ekliyor:

“İzmir cumhuriyetin ilerici değerlerini en fazla temsil eden kentlerden biri. İzmirliler için de yurttaşlık kimliğini kendi yaşam ve kültüründe fazlasıyla özümsemiş insanlar dersek yanlış olmaz.”

Sarı, etkinliğin İzmir’de olmasının bu açıdan da anlamlı olduğu görüşünde.

'Türkiye'nin cumhuriyet başarısını ve laikliğin önemini görebiliriz'

Muhammed, 24 yaşında bir Afgan. İstanbul’da bir üniversitede son sınıf öğrencisi. Cumartesi günü metrobüsten inerken, orada çalışma yapan komünistlerin bayrağını görmüş ve tanışmak istemiş. Başta kararsızmış, TKP’lilerle konuştuktan sonra etkinliğe katılmaya karar vermiş.

Sosyoloji okuyor, “Beni sosyalizme yakınlaştıran üniversitede Marx'ı okumam oldu” diyor.

“İlk kez böyle bir etkinliğe katılıyorum. Benim için unutamayacağım farklı bir yolculuk oluyor. Alper abiyle otobüste sosyal meseleleri konuşuyoruz, Marx'ın ve Lenin'in düşüncesini tartışarak fikir alışverişinde bulunarak gidiyoruz İzmir'e. Bu tanışma yolculuğu benim için büyük bir hatıra.”

Muhammed, Türkiye’ye otobüsteki diğer yolculara göre daha yabancı, ama cumhuriyet fikrinin değerini kendi deneyiminden kavrıyor.

“Ülkemde Taliban yönetimi altında kız çocukları okula gidemiyor, kadınların hakları kısıtlanıyor, istedikleri kıyafetleri bile giyemiyorlar. Ben Türkiye'ye geldiğim zaman insanların haklarına daha çok sahip çıktıklarını, kadınların daha özgür olduğunu gördüm.”

“Cumhuriyet büyük bir armağan” diyor Mezar-ı Şerif doğumlu sosyoloji öğrencisi ve ekliyor:

“Dil, ırk, din, renk ayrımı olmadan birlikte yaşamayı mümkün kılıyor Cumhuriyet. Türkiye geleneksel monarşi sistemini yıkmakla birçok komşu ülkeye müslüman ülkelere örnek oldu. Onlara ilham kaynağı oldu. Bunun arka planında Türkiye'nin cumhuriyet başarısını ve laikliğin önemini görebiliriz.”

Saat 19:00’da başlayacak olan etkinliğin hazırlıkları artık son aşamaya gelmiş durumda. TKP Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve tiyatro sanatçısı Mehmet Okuroğlu’nun verdiği bilgiye göre program, birçok sanat dalından performansları da kapsayan, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne öyküsünü anlatan bir içerikle kurgulandı.

İstanbul’dan yola çıkan Tuna, market işçisi. İzin gününde İzmir’e doğru yola koyulmuş. “Cumhuriyetin 100. yılında aydınlığı daha da ileriye taşımak için İzmir'deki buluşmaya ben de katılıyorum. Herkesi bu buluşmaya bekliyorum” diyor.