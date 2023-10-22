23. Uluslararası Komünist ve İşçi Toplantısı sona erdi: 'Emekçilerin hakları, toplumsal adalet ve eşitlik için'

TKP’nin ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirilen 23. Uluslararası Komünist ve İşçi Toplantısı ortak eylem planının tartışılması, bir sonraki yılın toplantı yerinin belirlenmesi ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın kapanış konuşmasının ardından sona erdi.

3 gün boyunca devam eden oturumlarda katılımcı partiler pek çok konuyu ele aldı. Güncel siyasi, askeri ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapıldı. NATO’nun rolü ve yeni ülkelere doğru yaygınlaşması şiddetle kınandı. Ukrayna’daki savaş, farklı boyutlarıyla, katılan birçok parti tarafından gündeme getirildi. Bu savaşın kaynakları ve niteliği konusunda farklı yaklaşımlar bulunmakla birlikte, tüm taraflar özellikle NATO’ya karşı mücadelenin yoğunlaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Komünist ve işçi partilerinin emekçi halkların mücadelesini örgütleme ve ileri çekme, sosyalizmin gerekliliğini ifade etme sorumluluğu taşıdığının altı çizildi. Ayrıca komünist partiler, sınıf odaklı emek örgütleri, yoksul çiftçi ve tarım emekçilerinin hareketleri ve genel olarak halk hareketleri arasında enternasyonalist dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Filistin Halkı için ortak deklarasyon

Katılan tüm partilerin desteğiyle ilan edilen Filistin halkıyla dayanışma deklarasyonunda İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki acımasız askeri saldırısı, insanlık dışı ablukası ve barbarca soykırımı mahkum edildi. ABD, İngiltere, NATO ve AB’nin İsrail saldırısına verdiği destek kınandı. İsrail işgalinin sona erdirilmesi, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve tanınması, Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerin durdurulması ve dağıtılması, İsrail hapishanelerindeki siyasi tutukluların serbest bırakılması ve mültecilerin geri dönme hakkı talep edildi. Filistin halkıyla enternasyonalist dayanışma ifade edildi, Gazze Şeridi’ndeki katliamın durdurulması ve Filistin’in İsrail tarafından işgalinin sona erdirilmesi için tüm ülkelerde mücadelenin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Küba’yla dayanışma

Küba Komünist Partisi, Küba ve Küba devriminin kazanımlarını ve sosyalizmi savunmak için mücadele ederek; bağımsızlık, eşitlik, önemli çalışma hakları ve toplumsal haklar elde etmiş olan Küba halkıyla dayanışmanın güçlendirilmesi; Küba’ya yönelik soykırım teşkil eden ABD ablukasının uluslararası düzeyde kınanması ve sona erdirilmesinin talep edilmesi gerektiği vurgulandı.

Anti-komünizme karşı mücadele

Antikomünizmin sadece emperyalizmin askeri operasyonlarında kendini göstermediği, dünyanın farklı yerlerinden komünist ve işçi partilerinin örgütlenmesine yönelik doğrudan ya da dolaylı girişim ve müdahalelerin işçi sınıfının örgütlenme hakkını tehdit ettiği ifade edildi.

Emperyalist dezenformasyona karşı siyasi ve ideolojik mücadele

İletişim araçları üzerindeki sermaye tekelinin işçi sınıfının bilgilenme ve örgütlenme kanallarına hakim olması, burjuvazinin tüm devrimci güçleri susturma gücünü elinde tutması ve emperyalizmin yarattığı dezenformasyonun gerçekliği emperyalizmin çıkarları doğrultusunda çarpıtmaya devam etmesine değinildi. Bu anlamda burjuva medyasına ve emperyalist yalanlara karşı ideolojik ve siyasi mücadelenin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye işçi sınıfına ve Türkiyeli komünistlerin mücadelesine selam

Toplantıya katılan delegeler, her geçen gün daha derin bir sömürü ve yoksullaşma ile karşı karşıya kalan Türkiye işçi sınıfı ile dayanışmalarını yinelediler. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yıldönümünde gerçekleşen toplantı vesilesiyle, Türkiye komünistlerinin kapitalist sömürüye ve emperyalizme karşı mücadelesi selamlandı.

Ortak Eylem Planı

Son oturumda katılımcı partilerin tartışarak son halini verdiği Ortak eylem planında emperyalist savaşa ve NATO genişlemesine, faşizme ve anti-komünist saldırılara, İsrail’in Filistin halkına yönelik acımasız saldırganlığına karşı ortak mücadelenin önemine işaret edilerek, herbir başlıkta çeşitli ortak eylemler karar altına alındı. 1 Mayıs tüm dünyada güçlü biçimde örgütlenmesi, Lenin’in ölümünün 100. yıldönümünde sosyalizmin değerlerinin geniş kamuoyuna hatırlatılmasına yönelik kampanya düzenlenmesi, ABD ablukasına karşı Küba’yla dayanışmanın güçlendirilmesi, doğal afetlerde insanların yıkıma uğramasında kapitalizmin rolünü ifşa etmeye yönelik ortak çalışma yapılması ortak eylem planında yer alan diğer kararlar arasındaydı.

Okuyan: Dünyada komünist partilerin var olduğu ve mücadele ettikleri düşüncesinin kendi başına değerli

Kemal Okuyan’ın kapanış konuşmasında katılımcı tüm partilere toplantının verimli geçmesini konusunda yapıcı ve yardımcı tavırlarından dolayı teşekkür etti. Dört gün boyunca partilerin birbirlerinin farklılıklarına saygı göstererek görüşlerini ifade etme olanağı bulduğunu belirten Okuyan, buradaki anlayış birliğini çok önemsediğini söyledi.

Dünyada komünist partilerin var olduğu ve mücadele ettikleri düşüncesinin kendi başına değerli olduğunu ifade eden Okuyan “TKP’ye ve bana pek çok parti teşekkür etti, buna gerek yok; bu tabloyu hep birlikte elde ettik” dedi. Sözlerini “Başarı işçi sınıfının olsun, mücadele eden halkların olsun. Başarı Marksist-Leninistlerin olsun, başarı sizlerin olsun yoldaşlar” ifadeleriyle noktaladı.

Toplantı Enternasyonal marşının söylenmesiyle sona erdi.

Toplantıya 54 ülkeden 68 partinin 121 delegesi katıldı, çeşitli nedenlerle katılamayan 7 parti de selamlarını gönderdi. Toplantının başlığı, “Kapitalizm ve emperyalizm karşısında siyasi ve ideolojik mücadeleler. Komünistlerin işçi sınıfını, gençleri, kadınları ve aydınları bilgilendirmek ve eyleme geçirmek adına görevleri. Sömürüye, baskıya, emperyalist yalanlara ve tarihsel revizyonizme karşı; emekçilerin ve halkların sosyal ve demokratik hakları için; militarizme ve savaşa karşı, barış ve sosyalizm için mücadele” olarak ilan edilmişti.