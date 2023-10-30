'Cumhuriyet'i yok etmeye çalışıyorlar' diyen öğretmen gözaltında

Antalya TED Koleji'ndeki Cumhuriyet'in 100 yılı kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle bir öğretmen gözaltına alındı.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni E.K.'nin dün okuldaki kutlamalar sırasında yaptığı konuşmanın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

E.K. konuşmasında "Cumhuriyet'in bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda yüz yıl önce anayasaya cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar..." demişti.

Melih Gökçek hedef gösterdi, Antalya Emniyeti gözaltına aldı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek görüntüleri paylaşarak öğretmeni hedef göstermiş ve okulun kapatılması çağrısı yapmıştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü E.K.'nin gözaltına alındığını ve hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama"dan adli işlem yapıldığını duyurdu.

Antalya Barosu: Yapılan konuşma Cumhuriyet değerlerini korumaya yöneliktir

Antalya Barosu ise öğretmenin bir an önce özgürlüğüne ve öğrencilerine kavuşması için sürecin takipçisi olacağını duyurdu.

Barodan yapılan açıklamada "Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde görüleceği üzere yapılan konuşma Cumhuriyet ve Cumhuriyet değerlerini korumaya yöneliktir. Ülkeyi yönetenlerin politikalarını eleştirmek her bireyin ifade özgürlüğü kapsamında Anayasal hakkıdır" denildi.

Açıklamada "Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutladığımız bu günlerde bir eğitimcimizin eleştiriden ibaret beyanlarından dolayı TCK 216. maddesinde tanımlı 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu' ile gözaltına alınması kabul edilemez" ifadesine yer verildi.