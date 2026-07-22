Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesinden ablukaya tepki: ABD Küba’ya açlık dayatıyor

ABD’nin Küba’ya uyguladığı abluka soykırım boyutuna ulaşırken, Trump yönetimine içeriden bir tepki de ABD Temsilciler Meclisi’nin Massachusett’ten Cumhuriyetçi üyesi Jim McGovern’dan geldi.

Daha önce ablukanın kaldırılması için yasa teklifi veren McGovern dün Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada ABD’nin adaya uyguladığı ablukayı yasadışı ve zalimce diye niteledi. ABD’nin Küba’ya yönelik askeri saldırı planlarına da karşı çıkan McGovern “Küba, bir savaşı meşrulaştıracak hiçbir şey yapmıyor” dedi.

McGovern dikkat çeken bu sözlerini ABD’nin Küba’ya uyguladığı ablukanın işe yaramadığı argümanına dayandırdı. Sosyalist ülkedeki halkın “özgürlük ve adalet özlemi” çektiğini savunan McGovern ABD’nin işe yaramayan bu politikasından vazgeçerek 10 yıl önceki gibi bir yaklaşımı benimsemesini önerdi.

McGovern konuşmasında şunları söyledi:

“Küba’da tanık olduğumuz şey, bazılarının nitelendirdiği gibi, temelde yavaş çekimde bir Gazze'dir; Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımı ve suç ortaklığıyla insan eliyle yaratılmış bir açlıktır. Bugün ABD'nin Küba politikası ya da daha doğrusu tutarlı bir politikamızın olmayışı ve Küba halkına yardım etmedeki on yıllardır süren başarısızlığımız hakkında konuşmak için buradayım.

Küba bizim komşumuzdur; yüzyıllardır yan yana yaşadık, tarihlerimiz ve geleceklerimiz birbirine bağlıdır. Adada yaklaşık 10 milyon insan yaşıyor; okula gidiyor, çalışıyor, aile kuruyor ve özgürlük ile adalet özlemi çekiyorlar. Ancak Küba halkı özlemlerini gerçekleştirmek için büyük bir mücadele veriyor. Ezici ABD ambargosu, ekonomik kalkınmalarını engelledi ve muazzam zorluklara neden oldu; bu ABD politikaları insan hakları ihlalidir.

Amerika'nın zalim ve yasadışı ablukası, Küba halkının sağlık hizmetleri, gıda dağıtımı ve geçimi için bağımlı olduğu enerji ithalatını engelleyerek şiddetli bir insani kriz yaratıyor.

Kübalılar yakın zamanda, Ekim 2024'ten bu yana elektrik şebekelerinin sekizinci kez çöküşünü yaşadılar. Yaklaşık 3 milyon Kübalı her gün su sıkıntısı çekiyor. BM raporlarına göre bebek ölüm oranı her 10 bin doğumda 9,9'a çıkarak iki katına çıktı, çocukluk çağı kanserinden sağ kalma oranları yüzde 85'ten yüzde 65'e düştü ve temel ilaç stokları normalin sadece yüzde 30'u düzeyinde.

'Küba bir savaşı meşrulaştıracak hiçbir şey yapmıyor'

Küba'da tanık olduğumuz şey, bazılarının nitelendirdiği gibi, temelde yavaş çekimde bir Gazze'dir; Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımı ve suç ortaklığıyla insan eliyle yaratılmış bir açlıktır.

Bu sırada Washington'daki kibirli siyasetçiler, adadaki Kübalılara, sivil ve siyasi haklarını geri kazanmanın tek yolunun ekonomik ve sosyal haklarının ihlal edilmesine katlanmak olduğunu söylüyorlar. Bu, onların onuruna bir hakarettir ve yanlıştır. Altmış yıllık ambargo tam bir başarısızlık olmuştur; sıradan insanlar için işleri daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramamaktadır.

Şimdi yönetimin Küba'ya karşı askeri müdahale planladığını duyuyoruz. Bu korkunç, savurgan, insanlık dışı ve yasadışı olur. Küba, bir savaşı meşrulaştıracak hiçbir şey yapmıyor.

Kongre, ne bir savaş ilanı ne de askeri güç kullanımı için yetki onayı vermiştir. Küba'ya yönelik bir askeri müdahale, Amerika'yı uluslararası kuralların önemsiz olduğuna inanan Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerle aynı safa getirerek bir haydut devlet yapacaktır. Küba'yı işgal etmenin neden bir felaket olacağını anlamak istiyorsanız Venezuela'ya bakmanız yeterlidir. Venezuela halkı daha iyisini hak ediyor ve Küba halkı, aynı onursuz ve yasadışı şekilde mağdur edilmeyi hak etmiyor. Küba halkı, Washington'daki kibirli siyasetçiler tarafından seçilen bir geleceği değil, kendi geleceklerini kendileri şekillendirmeyi hak ediyor. Ve daha iyi bir yol var.

Bundan on yıl önce ABD daha iyi bir yaklaşım denedi; farklılıklarımızı aşarak diplomasiyi, diyaloğu ve etkileşimi denedik. Ve tahmin edin ne oldu? İşe yaramaya başlamıştı. Amerikalı turistler Küba'ya gitti, engelleri kaldırdık, ilişkileri başlattık ve Küba halkı için işler iyileşmeye başladı. Ve bir gün kendi geleceklerini kendileri şekillendirebilecekleri umudu vardı. İnşa etmemiz gereken gelecek; ticaret ve değişimle desteklenen, iyi niyet ve diplomasiye dayalı bir gelecektir. Meslektaşlarımı Küba'ya karşı yeni bir yaklaşımı değerlendirmeye davet ediyorum; artık yeni bir yolun zamanı geldi."

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