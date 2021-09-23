Cumhuriyetçi Partili milletvekilleri Biden hakkında azil dosyası hazırlıyor

Dört Cumhuriyetçi milletvekili ABD Başkanı Joseph Biden'a ülkenin güney sınırındaki göçmenlerle ilgili durumu ele alması, tahliyelere ilişkin federal düzenlemeyi uzatma çabaları ve ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi nedeniyle görevden azledilmesi için rapor sundu.​

Milletvekilleri Bob Gibbs, Andy Biggs, Brian Babin ve Randy Weber raporu hazırlayan 4 vekil olarak öne çıktı.

Gibbs, Facebook sayfasında, "başkan olarak görevlerinin açık bir şekilde ihlalli olduğuna inandığım şeylere dayanarak Başkan Biden'a üç suçlama davası açtım" dedi.

Cumhuriyetçi vekiller, "sınır krizinin kasıtlı ihmali, ABD egemenliğini korumak ve savunmak için bir başarısızlıktır" ifadekeriyle ABD Başkanı'nı suçladı.

Gibbs, "Biden'ın Yüksek Mahkeme'nin uyarısına ve bunu yapma yetkisi olmadığını kabul etmesine rağmen federal tahliye moratoryumunu uzatma girişimleri, kuvvetler ayrılığını ihlal eden bariz ve kasıtlı bir eylemdir. Son olarak, Afganistan'dan çekilme sadece bir felaket değildi. Amerikan sivillerinin tahliyesinden önce askeri personeli çekerek, kendi vatandaşlarımızı utanç verici bir şekilde tehlikeye attı" dedi.

"Bu adımı hafife almadığını" ifade eden Gibbs, "Afganistan fiyaskosundan önce meslektaşlarımı [Başkan'ı] görevden almanın esası hakkında ölçülü ve düşünceli bir konuşmayı düşünmeye çağırdım" diye ekledi.

Gibbs, ayrıca, 46. ABD Başkanı'nın "işe uygun olmadığı" ifade ederek "tüm hükümetinin Anayasa'ya burnunu sokmaya istekli olduğu açık" olduğunu söyledi.

Gibbs ve yol arkadaşlarının hazırladığı suçlamalara karşın azlin gerçekleşmesi için gereken çoğunluk parlamentonun her iki kanadında da Cumhuriyetçilerin elinde bulunmuyor.