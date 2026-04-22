Cumhuriyetçi Öğretmenler Kurultayı kararları açıklandı: Yurt genelinde öğretmen seferberliği

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Öğretmen İnisiyatifleri'nin çağrısıyla 12 Nisan’da Ankara'da toplanan Cumhuriyetçi Öğretmenler Kurultayı’nda alınan kararlar açıklandı.

Haziran ayında yapılacak Cumhuriyetçiler Kurultayı'nın bir parçası olarak toplanan kurultayda otuzu aşkın ilden 215 eğitim emekçisi bir araya gelmiş, birçok Eğitim-İş il ve ilçe yöneticisi de kurultayda yer almıştı.

Kurultayda alınan kararlar bugün kamuoyuna ilan edildi.

11 maddeden oluşan Cumhuriyetçi Öğretmenler Kurultay Kararları şöyle:

"1. Cumhuriyetçi Öğretmen Kurultayı, laik, bilimsel ve parasız eğitim mücadelesinin büyütülmesi; tarikat ve cemaat yapılanmalarına karşı eğitim alanında örgütlü mücadele yürütülmesi için mücadele eder. Bu kapsamda THTM Öğretmen İnisiyatifleri’nin yurt geneline yayılması ve yeni öğretmen inisiyatiflerinin kurulmasını sağlayabilmek için öğretmen seferberliğini ilan eder.

2. Cumhuriyetçi Öğretmen Kurultayı, öğretmen inisiyatiflerinde “Emekçi Cumhuriyeti’nde Eğitim” başlığıyla aydınlanma seminerlerinin planlanması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütür. Bu kapsamda seminer içeriklerinin hazırlanması, eğitici kadroların oluşturulması ve programların ülke genelinde uygulanması için sorumluluk alır.

3. Cumhuriyetçi Öğretmen Kurultayı, eğitim fakültesi öğrencilerine yönelik “Halkın Öğretmeni Nasıl Olunur?” başlıklı seminerlerin planlanması ve hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütür. Bu kapsamda genç öğretmen adaylarının kamucu, laik ve bilimsel eğitim perspektifiyle buluşturulmasını hedefler.

4. Cumhuriyetçi Öğretmen Kurultayı, emperyalist saldırganlığa ve İsrail siyonizmine karşı Filistin, Lübnan ve İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu ilân eder; Küba ile dayanışma çağrısını yükseltir ve antiemperyalist mücadeleyi güçlendirecek çalışmalar yürütür. Kurultay özellikle Küba’da, İran’da ve bölgemizdeki diğer ülkelerdeki öğretmen örgütleri ve sendikalarıyla dayanışma ilişkileri geliştirmek için Öğretmen İnisiyatifleri’ne sorumluluk verir.

5. Cumhuriyetçi Öğretmen Kurultayı, THTM Öğretmen İnisiyatifleri’ni tanıtıcı “Mücadeleye Çağrı” kitapçığının hazırlanması ve yaygın biçimde dağıtılması için çalışmalar yürütür. Bu kapsamda içerik oluşturma, basım ve örgütlü dağıtım süreçlerini planlar ve hayata geçirir.

6. Cumhuriyetçi Öğretmen Kurultayı, öğretmenlerin 1 Mayıs’a kitlesel ve örgütlü katılımını sağlamak üzere çağrı yapar. Bu kapsamda 1 Mayıs’ın emek, laiklik ve kamusal eğitim mücadelesiyle bağını güçlendirecek çalışmalar yürütür.

7. Cumhuriyetçi Öğretmen Kurultayı, “Türkiye’de Eğitimin Çöküşü” başlıklı bir belgeselin hazırlanması için çalışmalar yürütür. Bu kapsamda eğitimde piyasalaşma, gericileşme ve eşitsizlik başlıklarını görünür kılacak araştırma, içerik üretimi ve yaygınlaştırma faaliyetlerini planlar ve hayata geçirir.

8. Cumhuriyetçi Öğretmen Kurultayı, çocuk işçiliğini meşrulaştıran MESEM uygulamasının kaldırılması; açıköğretim ve çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamı dışına çıkarılması için mücadele eder. Bu kapsamda çocukların parasız, bilimsel ve örgün eğitim hakkının güvence altına alınmasını savunur ve bu doğrultuda örgütlü çalışmalar yürütür.

9. Cumhuriyetçi Öğretmen Kurultayı, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin kaldırılması ve yerine laik, bilimsel, kamucu bir eğitim modelinin hayata geçirilmesi için mücadele eder. Bu kapsamda alternatif eğitim programlarının hazırlanması, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve ortak mücadele zeminlerinin oluşturulması için sorumluluk alır.

10. Cumhuriyetçi Öğretmen Kurultayı, öğretmenler arasında ayrım yaratan başöğretmen, uzman öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen gibi statü ve unvan farklılıklarının kaldırılması; tüm öğretmenler için güvenceli istihdam ve eşit işe eşit ücret ilkesinin hayata geçirilmesi için mücadele eder. Bu kapsamda kadrolu ve güvenceli çalışma hakkının savunulmasını temel bir talep olarak ilan eder.

11. EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN İŞLEVSİZLEŞTİRİLMESİ VE KAPATILMASINA KARŞI KARAR

GEREKÇE

Türkiye’de öğretmen yetiştirme düzeni, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana bilimsel, laik ve kamusal bir temelde yükselmiş; Köy Enstitüleri’nden Eğitim Enstitüleri’ne ve nihayetinde üniversite çatısı altındaki Eğitim Fakülteleri’ne uzanan köklü bir geleneğe sahip olmuştur. Ancak son dönemde yürürlüğe giren 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ve bu kanunla ihdas edilen “Milli Eğitim Akademisi”, bu köklü geleneği tasfiye etme girişimidir.

Eğitim fakülteleri, öğretmen adaylarına yalnızca mesleki bilgi değil, aynı zamanda pedagojik formasyon, eleştirel düşünme ve bilimsel bir dünya görüşü kazandıran akademik kurumlardır. Milli Eğitim Akademisi ve beraberinde getirilen Akademi Giriş Sınavı (AGS) sistemi ile eğitim fakülteleri fiilen işlevsiz hale getirilmekte, öğretmen yetiştirme süreci üniversite özerkliğinden koparılarak siyasi iktidarın doğrudan denetimine ve ideolojik şekillendirmesine açık bir yapıya devredilmektedir.

Bu süreç, eğitim fakültelerinin öğrenci kaybetmesine, akademik niteliğinin aşınmasına ve nihayetinde “ihtiyaç fazlası” denilerek kapatılmasına zemin hazırlamaktadır. Öğretmenlik mesleğinin bir “uzmanlık” olmaktan çıkarılıp “teknisyenliğe” indirgenmesi, eğitimin piyasalaştırılması ve gericileştirilmesi hamlelerinin bir parçasıdır.

Cumhuriyetçi öğretmenler kurultayı olarak, eğitim sistemimizin geleceğini ve öğretmenlik mesleğinin onurunu korumak adına aşağıdaki maddelerin karar altına alınmasını ve kamuoyuna ilân edilmesini öneriyoruz:

A) Milli Eğitim Akademisi Derhal Kapatılmalıdır: Öğretmen yetiştirme yetkisi siyasi müdahalelere açık olan “Akademi” yapısından alınmalı, tamamen bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerin eğitim fakültelerine iade edilmelidir.

B) Eğitim Fakülteleri Güçlendirilmelidir: Fakültelerin kontenjanları, fiziksel altyapıları ve akademik kadroları, piyasacı anlayışla değil; kamusal eğitim ihtiyacı ve bilimsel ölçütler doğrultusunda planlanmalı ve desteklenmelidir.

C) Öğretmenlik Mesleği Kanunu Geri Çekilmelidir: Öğretmenleri ayrıştıran, kariyer basamakları adı altında hiyerarşi yaratan ve güvencesizliği dayatan 7528 sayılı kanun tüm sonuçlarıyla birlikte iptal edilmelidir.

Ç) Liyakat ve Bilimsel Eğitim Esas Alınmalıdır: Öğretmen atamalarında mülâkat, güvenlik soruşturması ve “akademi eğitimi” gibi eleme mekanizmaları kaldırılmalı; eğitim fakültesi mezuniyeti öğretmenlik için temel ve yeterli şart kabul edilmelidir.

D) Eğitimin Birliği (Tevhid-i Tedrisat) Korunmalıdır: Öğretmen yetiştirme süreci tarikat ve cemaatlerin uzantısı olan vakıf ve derneklerin müdahalesinden arındırılmalı; laik, bilimsel ve kamusal eğitim ilkeleri doğrultusunda yürütülmelidir.

Sonuç olarak eğitim fakültelerinin kapatılmasına veya işlevsizleştirilmesine yönelik her türlü girişime karşı, tüm eğitim emekçilerini, öğrencileri ve halkımızı omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz. Öğretmen yetiştirme süreci, bir ülkenin geleceğini kurma sürecidir ve bu süreç AKP iktidarının ideolojik laboratuvarı haline getirilemez."