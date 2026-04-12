Cumhuriyetçi Öğretmenler Kurultayı toplandı

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Öğretmen İnisiyatifleri'nin çağrısıyla bugün Ankara'da toplanan Cumhuriyetçi Öğretmenler Kurultayı'nda otuzu aşkın ilden 215 eğitim emekçisi bir araya geldi.

Haziran ayında yapılacak Cumhuriyetçiler Kurultayı'nın bir parçası olarak Nergiz Kültür Sanat Merkezi'nde toplanan kurultayda birçok Eğitim-İş il ve ilçe yöneticisi de yer aldı.

Açış konuşmasını Cumhuriyetçiler Kurultayı Koordinasyon Kurulu Sekreterya Üyesi Prof. Dr. Erhan Nalçacı'nın yaptığı kurultayda eğitim emekçilerinin eşitlik ve özgürlük mücadelesine büyük katkılar sunan Prof. Dr. Rıfat Okçabol'a şükran plaket verildi.

Eğitim-İş kurucularından Niyazi Altunya ve Erdal Çalı'ya şükran belgesinin sunuldu.

Sabahki oturumda "Emekçi Cumhuriyetinde Eğitim Nasıl Olacak?" başlığı ele alındı.

Onlarca eğitim emekçisinin söz aldığı oturum katkıların alınmasıyla sürdü.

Öğleden sonraki oturumda ise Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin'in yönetiminde gerçekleşen ve Prof. Dr. Ahmet Yıldız ile Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Somel'in konuşmacı olarak yer aldığı panelde "Cumhuriyet döneminde eğitim ve modernleşme" ve "Türkiye'de kamusal eğitimin parçalı sisteme dönüşümünün tarihsel kökleri ve güncel aktörleri" başlıkları konuşuldu. Oturum soru ve cevaplarla tamamlandı.

Kurultayın son başlığı olan forum bölümünde ise "Cumhuriyetçi bir öğretmen kimliği nasıl inşa edilecek?" konusu Dr. Nurcan Korkmaz ve Prof. Dr. Ayhan Ural'ın yönetiminde eğitim emekçilerinin katkılarıyla tartışıldı. Anti-emperyalist, yurtsever, kamucu, aydınlanmacı, laik bir öğretmen kimliğinin oluşturulması tartışmalarda öne çıktı.

Divanın kurultay karar tasarısını okuması ve oylamaya sunmasıyla toplantı sonlandırıldı.

Kararlar taslağına ise gelen önerilerle son hali verilecek ve kamuoyu ile paylaşılacak.