Cumhuriyetçi mühendis, mimar ve şehir plancıları İstanbul’da buluşuyor

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) İstanbul Mühendis-Mimar İnisiyatifi, ilk buluşmasını “Cumhuriyet ve Sanayileşme” başlığıyla düzenliyor.

“Cumhuriyetçi mühendis, mimar ve şehir plancıları buluşuyor” çağrısıyla yapılacak etkinlikte, Cumhuriyetçiler Kurultayı Danışma Kurulu Üyesi ve iktisatçı Gülay Dinçel konuşmacı olarak yer alacak.

THTM İstanbul Mühendis-Mimar İnisiyatifi tarafından yapılan duyuruda, “Aydınlanma ve cumhuriyetten taraf olan tüm dostlarımızı bekleriz” denildi.

Etkinlik, 10 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) Ruhi Su Salonu’nda gerçekleştirilecek.