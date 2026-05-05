TKG’den Denizler için çağrı: 'Bağımsızlık mücadelesinin bayrağını yükseltiyoruz'

Türkiye Komünist Gençliği, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anmak ve bağımsızlık mücadelesini büyütmek için birçok kentte buluşma çağrısı yaptı.

TKG tarafından yapılan duyuruda, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın eşit, özgür ve tam bağımsız bir ülke için mücadele ettikleri vurgulandı. Açıklamada, “Bu uğurda hayatlarını bile ortaya koymaktan çekinmediler” denildi.

‘Bağımsızlık mücadelesinin bayrağını yükseltiyoruz’

TKG açıklamasında, Denizlerin bıraktığı mirasa sahip çıkıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Denizlerin bize bıraktığı mirasa sahip çıkıyor, bağımsızlık mücadelesinin bayrağını yükseltiyoruz. Ülkemizin emperyalist projelere ortak olmasına izin vermeyecek, NATO’yu da işbirlikçileri de bu memleketten söküp atacağız!

Duyuruda “Denizlerin Rüzgarı NATO’yu Savuracak” sloganıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir’de buluşmalar düzenleneceği bildirildi.

Buluşma noktaları açıklandı

TKG’nin duyurduğu program şöyle:

İstanbul’da Beyazıt’ta saat 18.00’de, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Edebiyat Fakültesi önünde saat 13.00’te, ODTÜ Fizik Çimleri’nde saat 17.00’de, İzmir’de Alsancak Garı’nda saat 19.00’da, Eskişehir’de ise Eskişehir Gençlik Merkezi önünde saat 18.00’de buluşma yapılacak.