'Cumhuriyet yeniden ayağa kalkacak' manşetiyle çıkan gazeteyi dağıtan TKP'liler ifadeye çağırıldı

Cumhuriyet’in 100. Yılına özel basılan gazete ülkenin pek çok ilinde ve ilçesinde dağıtıma çıktı. 29 Ekim’den birkaç gün önce Kars sokaklarında gazeteyi halka ulaştıran TKP’liler bugün ifadeye çağırıldı.

Kars İl Emniyet müdürlüğü tarafından bugün ifadeye çağırılmasına TKP Kars İl Örgütü tarafından bir açıklamayla yanıt verildi.

Siyasi çalışmalarının engellenmesine izin vermeyeceklerinin belirtildiği açıklamada, “Cumhuriyet'in bu topraklardan silinmesine izin vermeyeceğiz. Emekçi halkımızı, gençleri, kadınları eşit bir ülke kurma mücadelesinde bir araya getireceğiz.” denildi.