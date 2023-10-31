İletişim Emekçileri, ‘Filistin ve Dezenformasyon’ konusunu ele aldı

Hamas öncülüğünde Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sonrası İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki halka yönelik saldırılarda ölen insanların sayısı her geçen gün katlanıyor. Gazze Şeridi’ne yönelik yapılan saldırılarda şimdiye kadar 8 binden fazla insan yaşamını yitirirken ölenlerin önemli bir kısmı ise çocuk olarak açıklandı.

Tüm dünya ülkelerinde, yaşanan bu katliama yönelik tepkiler sürüyor. Kamuoyunda bu saldırıların meşruiyet kazanması için ağırlıklı olarak batı merkezli medya kuruluşları ise dezenformasyona başvurmaktan hiç çekinmedi.

Filistin’de geçmişten bugüne yaşananları ve medyada hegemonya kuran dezenformasyonu konu edinmek üzere Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, İstanbul NHKM Kültür Merkezi’nde bir etkinlik gerçekleştirdi.

Patronların Ensesindeyiz'de yer alan habere göre, gazeteci-yazarlar Mustafa Kemal Erdemol ve Orhan Gökdemir’in katkılarıyla hem tarihsel süreç hem de dezenformasyonun amacı ve arka planında yatanlar ele alındı.

Filistin halkının kurtuluş mücadelesi günümüzde Hamas gibi dinci örgütlere sıkıştırılırken, etkinlikte mücadelenin tarihsel ve politik geçmişi tartışıldı.

Emperyalistler ve sermaye grupları tarafından Orta Doğu’da sürdürülmek istenen kirli projelerin devamı için bir halkın katledilmesine medya eliyle meşruiyet kazandırılırken İsrail ile çıkar ilişkileri etkinlikte konu edildi.

Dayanışma ağı, etkinliğin tamamını kayıt altına alarak Instagram hesaplarından paylaştı.