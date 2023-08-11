Cumhuriyet yazarı yoksulluğa çareyi buldu: Yüksek teknoloji

Özlem Yüzak’ın köşe yazısı. Bugünkü Cumhuriyet’te.

Başlığı, “Yoksulluk sıradanlaştığında”. Ne demek, yazıyla bağlantısı ne, biz kestiremedik.

Ama ara başlık çok net: “Yoksulluğu yenebilmenin çaresi: Yüksek Teknoloji”.

“Vay be, nereden aklına gelmiş bu dahiyane çözüm” demeyin, kaynağını da söylemiş: Büyük patronlar.

TÜSİAD, bir de bunların “bilişimcilerinin” örgütü TÜBİSAD dört ay önce rapor yayımlamış. Türkiye’nin 9 bin dolarlık milli gelir tuzağından kurtulabilmesi ve yoksulluğu yenebilmesi için tek çıkış yolu, yüksek teknolojiymiş.

“Yahu, Türkiye’deki yoksulluğun sebebi zaten bizzat o alıntıladığınız patron örgütünün üyeleri, halk yoksullaştıkça onlar zenginleşiyor” demek geçiyorsa içinizden…

Hatta, “E ama siz madem gazetecisiniz, son yıllarda TÜSİAD üyesi şirketlerin tarihlerinin en yüksek kârlarını elde ettiklerinden haberiniz yok mu” diye eklemek istiyorsanız…

Zahmet etmeyin. Belli ki Özlem Yüzak, hayatta farklı sınıflar varmış, bunların biri zenginleşirken diğerinin yoksullaşırmış, hiç oralı değil.

TÜSİAD’ın çözüm önerilerini sıralamış yazısında. KOBİ’lere destek verilsin, büyük şirketler daha çok yapay zeka vs kullansın, girişimcilere fon sağlansın, nitelikli (ve tabii ki ucuz) işgücü sağlansın… E bunların hepsi patronların çıkarına? Nasıl yoksulluk azalacak böyle?

Özlem Yüzak, yılların bilim-teknoloji yazarı. Belki “kendi konusu ekseninde bakmış” desek, mazur görsek diyeceğiz ama…

Bilgin Gökberk de çıkıp “Türkiye’de yoksulluğun çözümü en pahalı futbolcuların transferi!” yazarsa ne yapacağız?

* * *

Nasıl ki Türkiye’de eskiden siyasi partiler yelpazesinde göstermelik de olsa bir farklılık vardı, şimdiyse hepsi birbirinin aynısı…

Medyada da durum o. Göstermelik de olsa Cumhuriyet, en azından TÜSİAD borazanlığı yapmaktan kaçınırdı. Şimdi gazete köşelerinde TÜSİAD’ın akla hakaret gibi önerileri “yoksulluğa çözüm” diye pazarlanıyor.

“Reklam” mı alacaklar, nedir…