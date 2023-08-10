YSP’li vekil meclise yapay zekaya yazdırdığı soru önergesi verdi

TBMM’nin ne işe yaradığı zaten uzun süredir epey belirsiz. Şimdi, Meclis’in işlevsizliğine dair yepyeni bir sembolik adım daha atıldı.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) Diyarbakır milletvekili Ceylan Akça Cupolo, yapay zekaya yazdırdığı bir araştırma önergesini Meclis’e sundu.

Akça, belli ki bu “cin fikirden” pek hoşlanmış: Önergenin iletildiği e-postaya, “Dünya'da ve Türkiye'de bir ilk: Yapay zekanın hazırladığı Meclis Araştırma Önergesi” başlığı atılmış.

Duyuru metninde şöyle deniyor: “İlk kişisel bilgisayarın piyasaya sürülmesinden üzerinden 43 yıl geçmiştir. Günümüzde hemen her alanda yaşamı kolaylaştırdığı yadsınamaz bu bilgi teknolojileri, göz ardı edilemeyecek riskler de barındırmaktadır. Söz konusu risklere dikkat çekmek ve bireyleri bu riskler karşısında şimdiden koruyacak dijital (çevrimiçi) hakları derhal gündeme almak için Yapay Zekaya sorduk.”

Yani, riski oluşturan yapay zekaya, niye risk oluşturduğu sorulmuş…

Ceylan Akça Cupolo’nun niyetini bilemeyiz. Eğer “Bu TBMM zaten hiçbir işe yaramayan bir oyun alanı, hem kendimizi hem milleti eyliyoruz, biraz da biz eğlenip dalga geçelim” diyerek ironik bir eyleme imza attıysa, biz takdir edebiliriz, ama partisi ne der, onu bilemeyiz.

Yok, ciddi ciddi yapay zekanın riskleri konusunda bir metinde atıfta bulunulacak en iyi kaynağın çeşitli bilim insanları ve uzmanlar değil bizzat yapay zeka olacağını düşündüyse… TBMM’deki vekillerin ülkeyi yönetme meşruiyetine dair bu çarpıcı tespitinden dolayı biz daha da çok takdir ederiz, ama hem partisi hem meclis sıralarını paylaştığı diğer milletvekilleri ne der, onu hiç kestiremeyiz.