Cumhuriyet Barış Doster’in yazılarına son verdi

Cumhuriyet gazetesi, ‘para karşılığı haber yapma’ tartışması ardından gazete yönetimine karşı tavır alan Cumhuriyet Vakfı üyesi Prof. Dr. Barış Doster’in yazılarına son verdi.

Barış Doster’in, gazetecilik etiğine dair hatırlatmalar barındıran yazısı, Cumhuriyet’in bugünkü sayısında yayımlanmamıştı.

Bu gelişmenin ardından Cumhuriyet gazetesinden resmi açıklama yapıldı.

“Cumhuriyet'ten Barış Doster açıklaması” başlığı ile yapılan açıklamada, “Prof. Dr. Barış Doster’in Cumhuriyet’te yayımlanan yazılarına bugünden başlayarak son verilmiştir. Bu karar; Doster’in, gazetenin yayımlanmasından sorumlu Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nda alınan kimi kararlara da uymayarak, Yönetim Kurulu üyesi olduğu vakıf aleyhine Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvurular üzerine verilmiştir. Okurlarımıza saygıyla duyurulur” dendi.