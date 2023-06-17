Yönetime istifa çağrısı yapan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinden Barış Doster'in de yazısı yayımlanmadı

E-ticaret yasasına karşı para karşılığı haber yapıldığı iddiasının ardından Cumhuriyet gazetesinde başlayan tartışma sürüyor. Tuncay Mollaveyisoğlu’nun ardından Barış Doster’in yazısı da yayımlanmazken Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, bugün tartışmalara değinen bir yazı yazdı.

Cumhuriyet gazetesinde vakıf yöneticisi avukat Turan Karakaş, eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, idari-mali işler müdürü Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok hakkında, bir e-ticaret firmasından Ocak 2023’te yürürlüğe giren e-ticaret yasası aleyhine haber yapma karşılığında çikolata kutusunda kayıt dışı 500 bin TL aldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra ise gazetenin genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazdığı yazı gazetede yayımlanmamış, Mollaveisoğlu da görevden alınmıştı. Öte yandan Cumhuriyet gazetesi Yayın Koordinatörü Ferda Öngün de istifa ettiğini açıkladı.

Son olarak Cumhuriyet Vakfı’nın üç yönetim kurulu üyesi Turan Karakaş, Barış Doster ve Birol Başaran; Alev Coşkun, İbrahim Yıldız ve Işık Kansu’yı istifaya davet etmişti. Üç yönetim kurulunun kaleme aldığı yazıda, "Toplantıda Vakıf Genel Sekreteri Işık Kansu ise Alev Coşkun ve Hüseyin Yıldız‘la birlikte hareket edeceğini ifade ederek olayın kapatılması yönünde ısrarcı oldu… Son günlerde gazetede 'iç güçler gazeteyi ele geçirmek istiyor' konulu örtü haberleri kaleme alan kişi de Işık Kansu’dur" denildi.

İstifaya davet yazısında "Üç beş kişinin çoğunluk imzasıyla gazetenin idaresinde yer alan yukardaki isimlerin karıştığı etik ve hukuk dışı olaylara müsaade edilmesi, okurların gazeteye sanki operasyon varmış gibi aldatılması kabul edilemez… Söz konusu korkunç olayın gereğini yapmayan Alev Coşkun’u İrfan Hüseyin Yıldız’ı ve Işık Kansu’yı istifaya davet ediyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Barış Doster'in yazısı yayımlanmadı

İstifa davetinde imzası bulunan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Doster’in bugünkü yazısı yayımlanmadı.

Doster, yayımlanmayan yazısında doğrudan konuya değinmese de tartışmalara açık bir gönderme yaparak, “Kurumlarla birlikte kişilerin de hızla yozlaştığı günümüzde, gazeteci; bir konunun, bir sorunun, bir olayın, bir haberin, bir bilginin kamuoyuyla paylaşılması, kamuoyunda yayılması, bu sayede kamuoyu oluşturulması için herhangi maddi ya da manevi bir çıkar elde edemez. Meslek ilkelerinden ödün veremez. Çalıştığı kuruma reklam verenlere, ilan verenlere, haber yapma taahhüdünde bulunamaz. Bu kişi ve kurumlardan talimat, tavsiye, telkin alamaz” ifadelerini kullandı.