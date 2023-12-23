Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçeleri kabul edildikten sonra 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine devam edildi.

Maddeler üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Mesut Doğan, 2024 yılı bütçesinin Türkiye'nin sorunlarından uzak bir bütçe olduğunu belirterek, "Bütçeye saraydan mı bakacağız yoksa pazardan mı meydanlardan mı bakacağız? Bütçeyi konuşurken 'ülkemizin sorunları var' sözünü kullanmak isterdim. Ülke olarak oturduğumuz yerde faiz üretiyoruz, borç üretiyoruz" dedi.

İYİP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bütçenin faiz bütçesi olduğunu ifade ederek, "Bu bütçenin ek bütçe talebiyle önümüzdeki yıl karşımıza geleceğini biliyoruz. Ya üreterek özgürleşeceğiz ya da üretmeden tüketerek köleleşeceğiz" diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, kürsüye, elinde terazi ile gelerek, 2024 yılı bütçesinin 'dengesiz' bir bütçe olduğunu söyledi.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki kiracı vatandaşlara ucuz konut yapılıp verilmesini istedi.

AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, 2024 yılı bütçesinin yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen kapsayıcı bir kalkınma anlayışına sahip olduğunu iddia ederek, "Bütçemizde sosyal yardım için ayrılan kaynağı arttırarak toplumun tüm kesimlerini gözetmeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi.

'Külliye ile ilgili zihninizde farklı algı oluşmuş durumda'

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yüksek olduğuna dair eleştirilere yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan mal ve hizmet alım giderlerinin yaklaşık yüzde 63'ünün, barışı destekleme giderleri olarak ilgili bakanlık ve kuruluşlara aktarıldığını söyledi.

Milletvekillerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesine yönelik "Saray" söylemine de tepki gösteren Yılmaz, "Ya sarayın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz veya hiç görmediğiniz için Külliye ile ilgili zihninizde farklı algı oluşmuş durumda. Bir gün gelin misafir edelim, saray mıymış yoksa bir hizmet alanı mıymış kendiniz yaşayarak görün" dedi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, bütçe kanun teklifinin maddelerinin görüşmelerine devam etmek üzere birleşimi, saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı. (AA)

Cumhurbaşkanlığı bütçesi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı bütçe görüşmelerinde; "Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 yılı harcaması 5 milyar 363 milyon 434 bin lira olarak gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 yılı bütçesi 12 milyar 283 milyon 843 bin lira olarak öngörülmüştür" demişti.