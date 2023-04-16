Cumhurbaşkanlığı'ndan milletvekilliği için görevinden ayrılan kamu görevlilerine dair yazı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın, milletvekili aday adayı olan devlet memurları ile ilgili bakanlıklara ve kurumlara yazı gönderdiği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; söz konusu yazıda, aday olmak amacıyla görevinden ayrılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin adaylığı veya seçimi kaybetmelerinin ardından ayrıldıkları görevlerine dönmek üzere başvurmaları halinde, atanmalarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin seçim sonuçlarının yayımlanması beklenmeksizin yapılabileceği belirtildi.

Yazıya göre; daha önceki seçimlerde kamu görevlileri, eski görevlerine dönmek için seçim kesin sonuçlarının ilanını beklerken, kamu görevlilerinin artık seçim kesin sonuçlarını beklemelerine gerek olmayacak.

Söz konusu görevlerin dolu olması halinde göreve dönüş talebinde bulunanlar, kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanacak.