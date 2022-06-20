Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Finlandiya ve İsveç açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesi sonrasında, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna dair konuştu.

Kalın, Türkiye’nin NATO’nun genişleme politikasına karşı olmadığını belirterek, “NATO’nun üyelik süreciyle ilgili ortaya koyduğu bir takım ilkeler ve prosedürler var. İttifaka üye olan tüm ülkeler bu prosedürleri izlediler” dedi.

Kalın gerçekleştirdiği açıklamada, "Adımlarımız bu ülkelerin atacağı somut adımlara bağlı olacak. PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin Finlandiya ve İsveç'teki faaliyetleri sona ermeli" ifadelerine yer verdi.