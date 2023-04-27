AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin savunma sanayindeki başarıları ve Türkiye'nin özellikle uzay ve havacılık sektöründeki ileri adımlarından büyük gurur duyduklarını" belirterek, "Her ne kadar seçim yaklaştıkça ‘biz iktidara geldiğimizde İHA’lara, SİHA’lara dokunacağız’ diyenler şimdi baktılar ki milletin böyle büyük teveccühü var, dil değiştirdiler. Bu hayra alamettir" dedi.

'Cumhurbaşkanlığı sistemini daha ciddi revize ederek, yolumuza devam ederiz'

DHA'nın aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanlığı sisteminin seçim sonrasında nasıl devam ettirileceği ile ilgili sorulan soruya cevap veren Kurtulmuş şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı sisteminden geriye dönüş asla olmaz. Türkiye'nin siyasi tecrübesi bunu söylüyor. Zaten muhalefetin de dikkat ederseniz artık güçlendirilmiş parlamenter sistem diye kuvvetli bir iddiasının olmayacağını göreceksiniz.

Ben önümüzdeki seçimde de AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferiyle birlikte bu konuyla ilgili esas odak noktanın nasıl olur da cumhurbaşkanlığı sistemini daha ciddi şekilde revize ederek yolumuza devam ederiz olacağını söyleyebilirim."