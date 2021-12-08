Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı: Lütfen savunma sanayi siyasete alet edilmesin

Dijital 2021 Sanayi ve Teknoloji Fuarı ve Savunma Sanayii Kocaeli Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ASELSAN'ın BAE'ye satılacağı yolundaki konuşmalarla ilgili açıklamada bulundu.

"Lütfen savunma sanayi siyasete alet edilmesin" diyen Demir şöyle konuştu:

“Türk Savunma ve Geliştirme Bakanlığına ait ASELSAN halka açık bir şirket. Şirket hakkında yapılacak bir spekülasyonun ciddi sonuçları olur. Lütfen savunma sanayi siyasete alet edilmesin. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şirketlerimiz teknoloji alanında savunma sanayi alanında çalışmalara devam ediyor. Bu arada çeşitli ortaklıklar ve as şirketler kuruyorlar. Profesyonel bir şirketin çalışması gerektiği gibi çalışıyorlar. Sanayi ve teknoloji yolculuğumuzda Türkiye’nin tüm imkanlarını kullanmak istiyoruz. Genç bir sanayi altyapımızın savunma sanayi özelinde kabiliyetleri tespit etmek, beraber hedefe doğru yürümek durumundayız. Bu, Türkiye’nin bir yolculuğu, bir huruç harekatı. Genç ölçüde bir tarama yapıp şirketlerimizle beraber çalışmak istiyoruz. Tüm yetkinliklerimizi ortaya koymalıyız. Eğer bunu yapabilirsek çok daha ileriye gidebileceğimizi düşünüyorum” (İHA)