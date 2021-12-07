ASELSAN, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddialarını yalanladı

Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketi ASELSAN’ın, yabancı bazı ülke şirketlerle satış görüşmeleri yaptığı yönündeki haberler şirket tarafından yalanlandı.

Dünya Gazetesi’nden Mehmet Kaya’nın haberine göre, ASELSAN, bazı gruplar ile satış yönünde görüşme yapıldığı haberlerini yalanlayarak “Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır” denildi.

ASELSAN’dan yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN’ımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir. Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz” ifadeleri yer aldı.



Bilindiği üzere, BAE’li ve Türk yetkililer savunma müzakereleri için buluşmuş, BAE’den gelen savunma heyetinin dün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığında, Türk yetkililerle bir araya geldiği ve burada düzenlenen toplantıya ASELSAN dâhil olmak üzere Türk savunma sanayii şirketlerinin yetkililerin de katıldığı bildirilmişti.