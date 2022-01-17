Cumhurbaşkanlığı İstanbul'a 855 milyon liralık 'Millet Kütüphanesi' yapıyor

2022 Yılı Yatırım Programında Cumhurbaşkanlığı’na 562,7 milyon lira yatırım ödeneği öngörüldü. 470,2 milyon lirası, Ankara; İstanbul; Bitlis; Ahlat; Okluk yerleşkelerinin etüd-proje, makine teçhizat alımları ile bakım-onarımlarına, 92,5 milyon lirası da İstanbul’da yapılacak Millet Kütüphanesine harcanacak.

Cumhurbaşkanlığı yapıları için 2016-2020 arasında hazırlanan, hizmet binası; ek hizmet binası; Devlet Adamları Konukevi gibi adlarla 4 milyar 490 milyon lira büyüklüğünde yapım-bakım-onarım projeleri yürütülüyor. 2021 yıl sonuna değin 3 milyar 811 milyon lirası harcandı. 2022 yılında ayrılan 470,2 milyon lirayı eklediğimizde toplam 4 milyar 281 milyon lira harcanmış olacak.

İstanbul’da “Millet Kütüphanesi” yaptırılması için 2021 yılında 855 milyon lira tutarında proje hazırlandı. Bu tutar, Cumhurbaşkanlığı’nın bütün binalarının yapım-bakım-onarım projelerinin beşte birini aşıyor.

Kütüphane projesi için 2021 yılı yatırım programında 250 milyon lira ödenek ayrılmasına karşın nedense kullanılmamıştı. Bu yıl 92,5 milyon lira harcamayla işe girişileceği anlaşılıyor. 2025 yılına değin bitirilmesi öngörülen projenin özellikleri yatırım programında şöyle tanımlanıyor; “Donanım, Etüt-Proje, Kütüphane (122.000 m²), Makine-Teçhizat, Peyzaj (106.000 m²), Tefrişat”.

Ankara'da Millet Kütüphanesi'nin açılışından...

Ankara’daki Millet Kütüphanesi Şubat/2020’de dualarla açılmış; Tayyip Erdoğan, Rami Kışlası restorasyon projesi kapsamında İstanbul’a da bir millet kütüphanesi sözü vermişti.

Cumhurbaşkanlığı sitesinde Ankara’daki kütüphanenin özellikleri şöyle sıralanıyor; “125 bin m² alanda yaklaşık 5.500 kişilik oturma kapasitesiyle hizmet vermektedir…raf uzunluğu 201 kilometredir…120 milyonun üzerinde elektronik ya da basılı eser bulunmaktadır…”

İstanbul’daki için yapılacak harcamanın büyüklüğüne bakılırsa çok daha görkemlisinin hedeflendiği anlaşılıyor.

Tanıtım Kitabında “Hatıraların İnşası” adını taşıyan bir başlık altında; “… Ağaçların ve bitkilerin ekili olduğu, birbiri ardına gelen teraslar, geçmişin bahçelerini hatırlatmaktadır. Yükselti halindeki bahçeler, arazinin eğimi içerisinde yapıyla kuvvetli bir şekilde bütünleşmektedir…” deniliyor.

Bu yazılanların hemen altında, güçlendirmek/pekiştirmek amacıyla olsa gerek, kütüphanenin sütunları arasında birkaç yıl önce yapılmış Külliye camisinin görüldüğü şöyle bir fotoğraf konulmuş.

İstanbul’daki kütüphanenin Ankara’dakine göre tarihsel üstünlüğü var: Eyüp Camisinin hemen yanı başına, Rami Kışlasının üzerine yapılıyor.