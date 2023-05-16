Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: 'Provoke etmeye yönelik manipülasyon'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ıslak imzalı tutanakları ile YSK'nin yayımladığı veriler arasındaki tutarsızlığa ilişkin açıklamada bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gerçekleştirdiği açıklamada "Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi' iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur" ifadesini kullandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"İddiaya konu görseller incelendiğinde, yanlış verinin Yüksek Seçim Kurulu sistemine değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sistemine ait olduğu açıkça görülmektedir. Öte yandan, iddia edilen sandık kurulu tutanaklarında oylar doğru yazılmış, ancak CHP'nin sistemine yanlış girilmiştir.

YSK'nın seçim verilerini paylaşacağı, 'sonuc.ysk.gov.tr' adresi sonuçların resmi olarak açıklanmasıyla aktif olacaktır. YSK doğru veri paylaşmış, ancak bu veriler CHP seçim sonuç sistemine yanlış girilmiştir.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi' iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur."