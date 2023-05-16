CHP'den açıklama: 'İtirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı'

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ıslak imzalı tutunakları ile YSK'nin veriler arasındaki tutarsızlığa dair açıklamada bulunan CHP'li Erkek, 'Her bir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz' dedi.

Haber Merkezi

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ıslak imzalı tutanakları ile YSK'nin yayımladığı veriler arasındaki tutarsızlığa ilişkin açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Erkek, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm sandık sonuç tutanaklarımızı biz sistemimize girdik. YSK da girdi. YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı. Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacaktır. Her bir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

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