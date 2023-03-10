'Cumhurbaşkanlığı için her biri 70 bin avroya Hollanda'dan çok sayıda at satın alındı'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere Hollanda’dan at satın alındığını söyledi. Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis'te konuyla ilgili soru önergesi verdi.

Özel, "Türkiye’nin çok büyük bir ekonomik kriz içinde bulunduğu, enflasyonun dizginlenemediği, işsizlik oranının düşürülmediği böylesi bir dönemde bu atların nasıl bir ihtiyaçtan alındığı bilinememektedir" dedi.

'Atlı Tören Kıtası’nda ise 41 at var'

Özgür Özel, önergesinde şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Atlı Merasim Birliği’nin görevleri, resmi bayramlar ve devlet törenlerinde atlı tören kıtasını oluşturmak, binicilik müsabakalarında ülkeyi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni temsil etmek, Kara Kuvvetleri’nin at ve binicilikle ilgili kadrolarına personel yetiştirmek, ihtiyaç halinde teşkil edilecek süvari ve atlı birliklere çekirdek kadro oluşturmak olarak tanımlanmaktadır. Birlik bünyesinde 130 at bulunduğu belirtilmektedir.

Cumhurbaşkanı’nın yabancı devlet başkanlarını resmi törenle karşıladığı faaliyete katılan Atlı Tören Kıtası’nda ise 41 at bulunduğu ifade edilmektedir.

Tarafıma ulaşan bilgiye göre; Cumhurbaşkanlığı bünyesine yakın bir geçmişte Hollanda’dan, her biri 70 bin avroya denk gelen 1 milyon 400 bin TL tutarında çok sayıda at alındığı ifade edilmektedir. Bu tutarın Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödendiği belirtilmektedir.”

'Kaç adet at alındı, ne amaçla kullanılacaklar?'

ANKA'nın haberine göre, Özel, Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti: