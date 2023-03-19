Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ertelendi

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 23-30 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu 11 ili etkileyen depremler sebebiyle erteleme kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Uluslararası Bisiklet Birliğiyle birlikte alınan erteleme kararıyla ilgili Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun şu görüşlerine yer verildi:

"Ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketinin etkileri devam ederken, organizasyonumuzu nisan ayında düzenlemek içimize sinmedi. Uluslararası Bisiklet Birliğinin destekleriyle, turu ekim ayı yarış takvimine kaydırma olanağı bulduk. 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, ekim ayında dünyaca ünlü takımların katılımıyla Antalya'dan İstanbul'a 8 gün, 8 etap olarak düzenlenecek. 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında deprem bölgesi için etkinlikler ve kampanyalar düzenleyeceğiz. Ülkemizin yarınları için bisiklet tutkusu umut olacak."