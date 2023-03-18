Depremlerde can kaybı 49 bin 589'a yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Oktay'ın açıklamalarından detaylar şöyle: