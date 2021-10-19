Türkiye’de iktidarın son yıllarda en çok dillendirdiği yatırımların başında otoyollar geliyor. Yap-İşlet-Devret formülü ile özel şirketlere ihale edilen ve ticari birer rant kapısına dönüştürülen otoyol ve köprülerin yüksek geçiş ücretleri kamuoyunun gündeminden düşmezken ülkenin çoğu bölgesinde ise vatandaşların temel ihtiyacı olan sağlıklı ve güvenli ulaşım hakkına erişimde sorunlar yaşanıyor. Giresun’un Güce ilçesinde yaşayan Alaeddin Akça da o vatandaşlardan biri. İlçeye bağlı Soğukpınar Mahallesi’nde yaşayan Akça, yaşadıkları bölgedeki ulaşım sorununu 7 yıldır yetkililere iletmelerine rağmen çözüm üretilmediğini belirterek, “Tek ulaşım kaynağımız olan Soğukpınar-Bozalanı yolumuz 7 yıldır yapılmadı. Cumhurbaşkanımızın yolsuz, elektriksiz mahalle, köy, mezra kalmayacak şeklindeki sözleri burada geçerli değil. Burada insanlık bitmiştir” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Giresun’un Güce ilçesinde yaşayan Alaeddin Akça adındaki emekli vatandaş, Soğukpınar Mahallesi ile Bozalanı Mevkiindeki tek ulaşım yollarının yedi yıldır yapılmadığını dile getirerek ilçedeki yöneticileri eleştirdi. Yaklaşık 3 kilometrelik yolun yapılması için yıllardır uğraş verdiklerini dile getiren Akça, bu süre içinde ilçede 5 Kaymakamın değiştiğini ancak insani yaşam koşullarını sağlamak için sürdürdükleri çabalarının sonuçsuz kaldığını söylüyor.

'Yedi yıldır bizi insan yerine koyup sorunumuzu çözmüyorlar'

Yaşadığı bölgenin tarihi önemine vurgu yapan Akça, Güce Belediyesi ve ilçe Kaymakamlığına defalarca başvuruda bulunmalarına karşı yaşadıkları bölgedeki ulaşım sorunlarının çözülmediğini belirterek, “Burası tarihi yol güzergâhında yer alan Soğukpınar- Bozalanı Mevkii. Yaşadığımız bölge Güce Belediyesi’nin ve il özel idaresinin sorumluluk alanı içerisinde ancak tam 7 yıldır bizi insan yerine koyup yol sorunumuzu çözmüyorlar. Ormanın içine beton döküp yol yapıyorlar, insanların yaşadığı bu bölge yıllardır yol sorunu yaşıyor” diye konuştu.

‘Cumhurbaşkanımızın sözleri burada geçerli değil'

CİMER üzerinden de defalarca ilgili kurumlara başvurularda bulunduğunu dile getiren Akça, “CİMER’e kaç kez müracaat ettiysem de Sayın Cumhurbaşkanımızın yolsuz, elektriksiz mahalle, köy, mezra kalmayacak şeklindeki sözleri burada geçerli değil. Yetkililer tek ulaşımımız olan yolumuzu yapacaklarını söyleyip bizi yedi yıldır oyalıyorlar. Annem evine gidemeden Nisan 2021’de öldü. Burada insanlık bitmiştir” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

‘Önümüz kış, ulaşım sorunumuz bir an önce çözülsün'

Giresun milletvekilleri ile ilçedeki siyasileri ve ilgili kamu yöneticilerini vatandaşın sorunlarına karşı ilgisiz kalmakla da suçlayan Alaeddin Akça, ihtiyaçları olan yolun imar planında yer aldığını ancak yapımı için bir türlü adım atılmadığını söylüyor. Mahallede yaşayan ailelerin mağdur olduğunu ve sorunun bir an önce çözülmesini beklediklerinin altını çizen Akça, “Önümüz kış ve halen yolumuz yok. Fındık ve çay üreticileri de ulaşım sorunu yaşıyor. Ancak insanlar üzerlerinde baskı hissettikleri için sorunlarını dile getirmeye çekiniyorlar. Burada 80 yaşında yaşlı bir kadın komşumuz var. Hasta olsa ambulansın buraya ulaşması zor. Ancak sedye ile taşınabilir. Bizleri insan yerine koymayan yetkililere sesleniyoruz, bir an önce ulaşım sorunumuzun çözülmesini istiyoruz” dedi.