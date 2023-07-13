Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Menzil lideri Erol'un ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede ölen Menzil Cemaati'nin "şeyh"i Seyyid Abdülbaki Erol'un ailesine Adıyaman'da taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, cemaat içinde "Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni" olarak bilinen Erol'un oğulları Muhammed Mübarek, Muhammed Emin ve Mahsum Elhüseyni'ye, Adıyaman'ın Menzil köyünde bulunan Seyid Abdülhekim El Hüseyni Külliyesi’nde ziyaret etti.

Daha sonra Adıyaman Valiliği'ne geçen Yılmaz, deprem çalışmalarındaki son duruma ilişkin Vali Osman Varol ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'tan bilgi aldı. Yılmaz'a, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AKP Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış, Resul Kurt, İshak Şan ve Hüseyin Özhan eşlik etti.